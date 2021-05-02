Türkiye Son depremler: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Son depremler: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Son depremler: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberine göre, Burdur'da deprem oldu. Burdur'daki depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

02 Mayıs 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düğer köyü olan deprem saat 14.21'de, 15.27 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark’a dikkat
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: 34 gündür aranan Sinan Sönmez'in otomobilin içinde cansız bedeni bulundu