Son depremler: Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika haberine göre, Burdur'da deprem oldu. Burdur'daki depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
02 Mayıs 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son dakika haberine göre, Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düğer köyü olan deprem saat 14.21'de, 15.27 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
BUNLARI DA OKUYUN