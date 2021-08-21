Türkiye Son depremler: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son depremler: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Türkiye

Son depremler: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberine göre, Ege Denizi'nde Datça açıklarında deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, depremin Datça'ya 35 kilometre mesafede, yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.



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