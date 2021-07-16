Türkiye Son depremler! Diyarbakır'da deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Son depremler! Diyarbakır'da deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Türkiye

Son depremler! Diyarbakır'da deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Son depremler... Diyarbakır'da korkutan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi Diyarbakır'daki depremin büyüklüğünü duyurdu. Diyarbakır 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

16 Temmuz 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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Son depremler...Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre deprem saat 11.44'te meydana geldi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.



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