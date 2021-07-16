Son depremler...Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre deprem saat 11.44'te meydana geldi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.







