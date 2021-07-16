Son depremler! Diyarbakır'da deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Son depremler... Diyarbakır'da korkutan bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi Diyarbakır'daki depremin büyüklüğünü duyurdu. Diyarbakır 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
16 Temmuz 2021, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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Son depremler...Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre deprem saat 11.44'te meydana geldi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen depremin derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.
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