Türkiye Son depremler: Ege Denizi Gökçeada açıklarında deprem! Büyüklüğü 5,3

Son depremler: Ege Denizi Gökçeada açıklarında deprem! Büyüklüğü 5,3

Türkiye

Son depremler: Ege Denizi Gökçeada açıklarında deprem! Büyüklüğü 5,3

Son depremler...Ege Denizi'nde deprem oldu. Ege Denizi'nde Gökçeada açığında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.3 olarak duyuruldu. Deprem saat 14.48'de gerçekleşti.

16 Ocak 2022, Pazar 15:04 Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:48'de meydana gelen depremin derinliğinin 18.76 km olduğunu duyurdu.


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