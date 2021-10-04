Son depremler... Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu! Depremin büyüklüğü 4.3
Son dakika deprem haberine, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Datça açıklarındaki depremin derinliğini 8 km olduğunu duyurdu.
04 Ekim 2021, Pazartesi 17:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8 km olduğu bildirildi.
Ege Denizi'nde 17.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Datça açıklarında ve 10 km derinlikte olduğu belirtildi.
BUNLARI DA OKUYUN