AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8 km olduğu bildirildi.

Ege Denizi'nde 17.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Datça açıklarında ve 10 km derinlikte olduğu belirtildi.