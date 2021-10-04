Türkiye Son depremler... Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu! Depremin büyüklüğü 4.3

Son depremler... Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu! Depremin büyüklüğü 4.3

Türkiye

Son depremler... Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu! Depremin büyüklüğü 4.3

Son dakika deprem haberine, Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Datça açıklarındaki depremin derinliğini 8 km olduğunu duyurdu.

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:24 Son Güncelleme:
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 AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8 km olduğu bildirildi.

 Ege Denizi'nde 17.03'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Datça açıklarında ve 10 km derinlikte olduğu belirtildi.

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