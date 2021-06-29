Türkiye Son depremler: Elazığ'da deprem! Büyüklüğü...

Son depremler: Elazığ'da deprem! Büyüklüğü...

Türkiye

Son depremler: Elazığ'da deprem! Büyüklüğü...

Son dakika depren haberine göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde deprem oldu. Elazığ'da saat 06.41'de yaşanan depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi.

29 Haziran 2021, Salı 07:06 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberine göre, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.15 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çataklı, "Elazığ - Maden’de saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

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