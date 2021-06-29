Son dakika deprem haberine göre, saat 06.41'de Elazığ'ın Maden ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.15 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çataklı, "Elazığ - Maden’de saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.