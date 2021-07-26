Dünya Son depremler: Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Son depremler: Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Dünya

Son depremler: Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 18:40 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

AA

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