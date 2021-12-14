Pasifik Ateş Çemberi'ndeki adalar ülkesindeki şiddetli sarsıntı, Avustralya'nın kuzeyinde bile hissedildi. Tsunami dalgalarının depremin merkez üssünden 1000 kilometre kadar uzağa ulaşması bekleniyor. Dünya tarihinin en büyük depremlerinden bazılarına sahne olan Endonezya'da, bugün yerel saatle 11.20'de 7.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

DEPREM AVUSTRALYA KIYILARINDA BİLE HİSSEDİLDİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Maumare kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Flores Denizi'nin 18 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Avustralya'nın kuzey kıyılarında bile hissedildi.

TSUNAÖİ BEKLENİYOR, İNSANLAR KAÇMAYA BAŞLADI

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı ve dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceğini duyurdu.

Uluslararası haber ajansları, tsunami uyarısının verilmesiyle Flores Denizi çevresinde yaşayan herkesin sokaklara dökülüp kaçmaya başladığını bildiriyor.

DEPREM VE VOLKAN PATLAMALARI SIKLIKLA YAŞANIYOR

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alan Endonezya'da hem şiddetli depremler hem de volkan patlamaları sıklıkla yaşanıyor.

2004 yılında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami binlerce kilometre uzaklıktaki Afrika kıyılarına kadar ulaşmış ve felakette 220 bin insan hayatını kaybetmişti. Can kayıplarının 170 bini Endonezya'daydı.

2018'de birçok 7'den büyük deprem kayıtlara geçti ve yaşanan tsunamide 4 bin 300 kişi öldü.