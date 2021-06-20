Türkiye Son depremler: Gaziantep'te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son depremler: Gaziantep'te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Türkiye

Son depremler: Gaziantep'te korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son depremler: Gaziantep'te saat 16.56'da merkez üssü Araban olan bir deprem oldu. Gaziantep'teki depremin büyüklüğünü AFAD duyurdu.

20 Haziran 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Son depremler Gaziantep'te saat 16.56'da merkez üssü Gaziantep Araban olan bir deprem meydana geldi.

AFAD Gaziantep'teki depremin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem, 7.10 km derinlikte gerçekleşti.


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