Son depremler Gaziantep'te saat 16.56'da merkez üssü Gaziantep Araban olan bir deprem meydana geldi.

AFAD Gaziantep'teki depremin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.7 büyüklüğündeki deprem, 7.10 km derinlikte gerçekleşti.



