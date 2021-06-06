Dünya Son depremler: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son depremler: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Dünya

Son depremler: İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberine göre, İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. İran'daki deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

06 Haziran 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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