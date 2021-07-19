Son depremler: Kayseri'de deprem! İki kez peş peşe sallandı
Son dakika deprem haberine göre, Kayseri'de deprem oldu. Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.
Oluşan sarsıntı saat 10.32'de yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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