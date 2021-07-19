Türkiye Son depremler: Kayseri'de deprem! İki kez peş peşe sallandı

Son depremler: Kayseri'de deprem! İki kez peş peşe sallandı

Türkiye

Son depremler: Kayseri'de deprem! İki kez peş peşe sallandı

Son dakika deprem haberine göre, Kayseri'de deprem oldu. Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğündeki depremden 7 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Oluşan sarsıntı saat 10.32'de yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.




Yazarlarımızdan
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Hakan Çelik
Bayram zehir olmasın!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Öyle ölçülmez
Rauf Tamer
Şirin Sever
Sivrisinek küçük ama etkisi maşallah büyük!
Şirin Sever
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Murat Gülderen
Bayramlık teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasaklar kalktı, nikah sayılarında rekor geldi