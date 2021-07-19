Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk depremden 7 dakika sonra ise 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

Oluşan sarsıntı saat 10.32'de yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.











