Son depremler: Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama
Son depremler: Kütahya'nın Gediz ilçesinde deprem oldu. AFAD Kütahya'da saat 06.00'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 07:13 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi...AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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