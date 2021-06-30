Son dakika deprem haberi...AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.