Son depremleri merak edenler Kandilli Rasathanesi'nin sitesine akın etti. Marmara'da arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından son depremleri derledik.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çanakkale'de 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem; İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale ve daha birçok ilde hissedildi.

MARMARA DEPREMİ

Sabah saatlerindeki verilerde Çanakkale ve Bursa’da son 12 saatte 49 deprem kaydedilmişti.

Sadece Çanakkale'de 21:23'te meydana gelen depremin ardından 15 artçı yaşandı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı açıklamada depremin 45 saniye sürdüğünü ifade etti.

AÇIKLAMALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Depremin ardından arka arkaya, deprem uzmanları depremle ilgili görüşlerini bildirdi.

"2019 DEPREM YILI OLACAK "

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yaklaşık 1 aydır açıklama yapıyorum. 2019 yılı bir deprem yılı olacak Türkiye için. Anadolu yarımadası için. 2019 VE 2025'i yoğun depremle geçirecekmişiz gibi görünüyor. Hemen hemen her yerden depremler vuruyor." dedi

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, " 5.3 büyüklüğündeki deprem yer kabuğunu kırabilecek deprem. Umarım hasar yoktur, daha çok taze çünkü. Bundan sonraki artçı depremler izlememiz gerekiyor. Umarım Müstakil bir deprem olmasını umuyoruz. Paniklemesin dikkatli olmalarında fayda var." dedi.

SON DAKİKA DEPREMLER

Yaşanan son depremleri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden anlık olarak aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

SON DEPREMLERİ BURADAN GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ

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