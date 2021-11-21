Son depremler! Marmara'da deprem oldu! Büyüklüğü...
Marmara Denizi'nde deprem oldu. Kandilli, Bursa-Esence açıklarındaki depremin büyüklüğünü duyurdu.
21 Kasım 2021, Pazar 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kandilli'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 13.34'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli'den Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin derinliğinin 10 km olduğu açıklandı.
BUNLARI DA OKUYUN