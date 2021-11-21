Türkiye Son depremler! Marmara'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Son depremler! Marmara'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Türkiye

Son depremler! Marmara'da deprem oldu! Büyüklüğü...

Marmara Denizi'nde deprem oldu. Kandilli, Bursa-Esence açıklarındaki depremin büyüklüğünü duyurdu.

21 Kasım 2021, Pazar 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kandilli'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 13.34'te 3.0 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli'den Marmara Denizi'nde Bursa-Esence açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliğinin 10 km olduğu açıklandı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Hakan Çelik
‘Türkiye ile daha yoğun işbirliği arzu ediyoruz’
Hakan Çelik
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çöpe 700 lira verdi! Kargo şirketinden şok cevap: Paketi getiren bizim çalışanımız değil!