Son depremler: Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
24 Ağustos 2021, Salı 21:46 Son Güncelleme:
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Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletine bağlı Hidalgo kentine 175 kilometre uzaklıkta olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, depremde can ve mal kay kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Sarsıntıdan, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ile El Salvador'un kıyılarının da etkilendiği belirtildi.
AA
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