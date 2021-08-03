Son depremler: Muğla açıklarında deprem
Son dakika deprem haberine göre, Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
03 Ağustos 2021, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin saati 20.40 olarak açıklanırken derinliği 7.60 km olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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