Son depremler: Muğla Datça'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika haberine göre, Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Muğla'daki saat 14:41'de yaşanan depremin yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
30 Haziran 2021, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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Son dakika Muğla Datça'da deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.41'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7.07 km. olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.00 olarak duyurdu.
İşte AFAD'ın paylaşımı:
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1410204569121050624
Kandilli'nin paylaşımı: