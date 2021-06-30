Son dakika Muğla Datça'da deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.41'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7.07 km. olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.00 olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli'nin paylaşımı: