22 Şubat'ta yaşanan son depremler neler?
Son yaşanan Çanakkale depreminin ardından bugünlerde "son depremler" araması sıklaştı. İşte 22 Şubat tarihinde yaşanan depremler...
20 Şubat'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, herkese korku dolu anlar yaşattı. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Olası bir İstanbul depremi hala gündemdeyken deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan 2019 yılının deprem yılı olacağını belirtti.
Çanakkale'deki büyük depremin ardından onlarca küçük deprem meydana geldi. Vatandaşlar da "Son depremler" aramasını sıklaştırdı.
22 ŞUBAT'TA YAŞANAN SON DEPREMLER NELER?
Bugün 3 büyüklüğünün üzerinde üç tane deprem meydana geldi. İlki 3.4 büyüklüğünde saat 03.24'te Muğla'da meydana geldi. Saat 08.12'de Ege Denizi 3.7, saat 08.14'te ise 3.2'lik depremle sarsıldı.