Geçen hafta Çanakkale'de yaşanan art arda depremler büyük panik yaratmıştı. Bugünse Balıkesir'de saat 13.14'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok hafif şiddetli depremle birlikte "Son depremler neler?" sorusu sorulmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

28 Şubat Perşembe günü çok hafif şiddetli iki deprem meydana geldi. Bir tanesi saat 11.33'te Elazığ'ın Kumla ilçesinde 3.0 büyüklüğünde diğeri ise Balıkesir'de saat 13.14'te 3,6 büyüklüğündeydi.