İstisnasız her gün Türkiye'nin birçok yerinde çok çok hafif şiddetli onlarca deprem oluyor. 3 büyüklüğünün üstündeki depremler ise hafifi bir paniğe neden oluyor. Peki bugün nerelerde deprem meydana geldi? İşte ayrıntılar...

20 AĞUSTOS'TA YAŞANAN DEPREMLER NELER?

Bugün saat 05.07'de Ankara Mamak'ta 3.1 büyüklüğünde, saat 07.37'de ise Denizli Çardak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler tablosu...