Türkiye Son depremler: Van'da hissedilen deprem!

Son depremler: Van'da hissedilen deprem!

Türkiye

Son depremler: Van'da hissedilen deprem!

Son depremler...Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu. Van'daki depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,5 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise Van'daki depremin büyüklüğünü 3.3 olarak bildirdi.

24 Haziran 2021, Perşembe 17:15 Son Güncelleme:
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Son depremler: Van'ın Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi Van'daki depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.


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