Son depremler: Van'ın Tuşba ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi Van'daki depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.



