Marmara deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor. Son 5 gün içinde Bursa'da 2 kez (Mudanya ve Osmangazi), Yalova Çınarcık'ta deprem meydana geldi. Yalova'da meydana gelen son depremin merkez üssü Çınarcık ve 4.5 büyüklüğünde... Korku dolu anların yaşandığı deprem İstanbul'da da hissedilirken vatandaşlar en çok "son depremler" araması yaptılar.

SON DEPREMLER

Dün 3'ün üzerinde 5 deprem meydana geldi. Saat 02.42'de Oniki adalar'da, saat 04.08'de Muğla'da, saat 07.47'de yine Muğla'da, saat 13.37'de Erzurum'da ve son olarak Tekirdağ'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Bugünse Malatya Yeşilpınar'da 3.3 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde ise 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERKEN SAATLERDE DE EGE SALLANDI

Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DÜN TEKİRDAĞ SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 17.02'de, 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika olarak duyurulan deprem olayında, Depremin şiddetine bağlı olarak kısa süreli panik yaşandı. Depreme ilişkin can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi yer almadı.