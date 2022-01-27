Son depremler...Kütahya Hisarcık'ta deprem oldu!
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Yenipınar Köyü merkezli deprem oldu. ADAF Kütahya'daki depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
27 Ocak 2022, Perşembe 08:45 Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27’de 3,5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.
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