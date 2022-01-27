Türkiye Son depremler...Kütahya Hisarcık'ta deprem oldu!

Son depremler...Kütahya Hisarcık'ta deprem oldu!

Türkiye

Son depremler...Kütahya Hisarcık'ta deprem oldu!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Yenipınar Köyü merkezli deprem oldu. ADAF Kütahya'daki depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 08:45 Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27’de 3,5 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

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