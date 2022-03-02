Yeni Zelanda'nın Kermadec adalarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerleşim bölgesine 949 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Kermadec Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının tüm üstünde. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.



