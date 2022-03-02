Dünya Son depremler...Yeni Zelanda'da deprem! 6,6 şiddetinde sallandı

Son depremler...Yeni Zelanda'da deprem! 6,6 şiddetinde sallandı

Dünya

Son depremler...Yeni Zelanda'da deprem! 6,6 şiddetinde sallandı

Son dakika deprem haberine göre Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerleşim bölgesine 949 kilometre mesafede gerçekleşti.

02 Mart 2022, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Yeni Zelanda'nın Kermadec adalarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerleşim bölgesine 949 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Kermadec Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının tüm üstünde. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.


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