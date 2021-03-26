Son gün 1 Nisan! Bakanlık maille uyardı

Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş ve gayrimenkul alım satım ve kiralama işiyle uğraşanlara yönelik yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlakçılık işiyle uğraşanlar için lise mezuniyeti ve staj, ofisler için ise m2 şartı gibi çok sayıda düzenlemenin yer aldığı uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih ise son olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

31 MART'TA SONA ERİYOR

31 Mart tarihine kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayan işletmeler, müktesep haklardan (5 Haziran 2018 öncesinde bu işle kayıtlı olarak uğraşanlarda mezuniyet, ofiste m2 vs gibi şartlar aranmıyor) faydalanamayacak.

26 BİN BAŞVURU OLDU!

Türkiye genelinde tahmini olarak 50 bine yakın kayıtlı emlakçı bulunuyor. Bu rakamın yanı sıra emlakçılık işini kayıt dışı yapanların sayısı ise yüzbinlerle ifade ediliyor. Yetki belgesi için tanınan süre 31 Mart'ta dolacakken, yönetmelik kapsamında yetki belgesi alan işletme sayısının ise 26 bin civarında olduğu kaydediliyor.

TAPUDA İŞLEM YAPAMAYACAK, İLAN GİREMEYECEK

Düzenleme kapsamında yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlara tapuda işlem yasağı gelirken, söz konusu kişilerin belgesiz olarak internet sitelerine de ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor. İnternet portallarına sahibinden olarak gayrimenkul ilanı girilmesi halinde ise ilanı giren kişiden vekalet veya tapu isteniyor.

CEZALAR 10 KATINA ÇIKABİLECEK

Yetki belgesiz kayıt dışı olarak emlakçılık yapmayı sürdürenlere yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacak. Ceza oranları ise, 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıkacak ve ilgili bakanlık bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla da yetkili olacak.

ÜÇ KOLDAN SIKI DENETİM

Emlakçılara yönelik 1 Nisan'da başlayacak yeni döneme ilişkin yenisafak.com'a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihbar hattının kurulduğunu belirterek, söz konusu tarih itibariyle bakanlık yetkililerinin, belediyelerin ve ilgili odaları sahaya inerek denetimlere başlayacağını ve belgesi olmayan işletmelerin artık bu işi yapamayacağını kaydetti.

MASAK DEVREDE: İNCELEME BAŞLATILACAK

Aşa, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu'na 'Yetki Belgesi Olmadan Ticari Faaliyet Yürüten İşletmeler' başlıklı bir genelge geldiğini ve bu genelge ile 31 Mart sonrası belgesiz olarak emlakçılık yapanların https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden ihbar edilmesinin istendiğini, söz konusu kişilere yönelik ise kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında inceleme yürütülebileceğine ilişkin uyarıda bulunulduğuna dikkat çekti. (Yeni Şafak)