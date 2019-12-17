Son günlerin en popüler diyeti: Hurma yoğurt

Yoğurtta hurma da ayrı ayrı düşünüldüğünde vücutta birçok iyileştirici etkiye sahip faydalı besinler arasında yer alırlar.

Yoğurt; kalsiyum, vitamin,mineral, ve potein açısından iyi bir kaynaktır. 1 fincan yoğurt günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık olarak %45’ini, fosfor ihtiyacının %38’ini, magnezyum ihtiyacının %12’sini, potasyum ihtiyacının %18’ini karşılar. Laktik asit üreten bir bakteriye sahip olduğu için probiyotiktir. Bağırsak sistemini geliştirmeye bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Zengin protein kaynağı olan yoğurt proteinlerin uzun süre tok tutma özelliğinden dolayı diyette en çok tercih edilen besin kaynaklarındandır.

Hurma ise; doymamış yağ asitleri, protein ve lif bakımından zengin 15 farklı mineral ve bunun yanı sıra C, B1, B2, ve A vitamini içerir. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzu zararlı maddelerden temizler. Lif açısından değeri yüksek olan hurmanın 100 gr’ı yaklaşık olarak günlük lif ihtiyacının %30’unu karşılar. Hurma diyetini uygulayanlar 1 haftada 4 ile 7 kilo verdiklerini söylüyorlar. Ancak bu durumun kişinin metabolizma hızına göre değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekir. Hurma yoğurt diyeti hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz Diyetisyen Bilgen Tanyel, hurma yoğurt diyetine göz atabilirsiniz.





Yoğurt hurma diyeti nasıl yapılır?

Bu diyette sadece diyet boyunca yoğurt,hurma ve su tüketilir. 7 günde yaklaşık olarak 5 kg kayıp sağlanır.

Günlük olarak 21 hurma 3 kase yoğurt,2,5-3 lt su tüketilir,aralarda çay,kahve yada bitki çayı tüketilebilir ancak şekersiz olmalıdır. 1 adet hurma yaklaşık olarak 45 kalori,1 kase yoğurt yaklaşık olarak 120 kalori olduğu düşünülürse bu diyette günlük olarak aldığınız kalori miktarı 1250-1300 kalori arasındadır. Bu diyet programı uygulanırken beraberinde günlük olarak 45 dk 1 saat kadar yürüyüş önerilir.

Fakat unutmamak gerekir ki tek tip beslenme programları uzun süre uygulandığında vücut bazı vitamin ve minerallerden uzak kalır, bu sebepten sadece 1 hafta süreyle uygulanması ve 1 haftadan sonra uygulanmaması önerilir.









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