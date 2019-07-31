Son günlerin yeni trendi! Su Kefiri nedir? Su kefiri nasıl kullanılır?

Tam bir şifa kaynağı olan süt kefirinin faydaları saymakla bitmiyor. Son günlerin kefir türevi başka bir sağlıklı içeceği de su kefiri. Sosyal medyada oldukça yeni olan bu içecek ile yapılan tarifler paylaşılıyor. Meyve ile tatlandırılmış bu içecek fermente olduktan sonra gazlı içecekler gibi hava kabarcıkları çıkartıyor ve oldukça serinletici görünüyor. Peki, Su Kefiri nedir? Su kefiri nasıl kullanılır? Su kefiri sağlıklı mı? İşte su kefiri ile ilgili merak edilenler…

Sindirim sistemini düzenleyen ve içinde çok fazla probiyotik barındıran su kefiri son günlerin gözde içecekleri arasında geliyor. Özellikle süt kefiri üretimi yapan ve bu konuda uzmanlaşan fermente içecek üreticilerinin gözü su kefirinde. Bir parça meyve ile tatlandırılmış ve su kefiri eklenmiş içecekler gazlı içeceklerin pabucunu dama atacak gibi duruyor. Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan videolarda su kefiri ile ilgili videolar ve hikayeler sağlıklı içecek arayanların gözdesi olmuş durumda.

Su kefirinin barındırdığı probiyotik bağırsaklar ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde oldukça faydalı. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlıyor.

Faydalı bakterileri içinde barındıran su kefiri süt kefirinden apayrı bir bakteri mantar kolonisi olarak tanımlanıyor. Su kritallerini andıran bir yapısı olan su kefirinden su içerisine, şeker veya meyve parçaları konularak 24-48 saatlik bir fermente işleminin ardından sağlıklı bir içecek ortaya çıkıyor.

Şekerle veya meyve sularıyla fermente edilen ve sonunda ortaya çıkan laktik asit, ethanol ve karbondioksit ile içecek gazlı içecek formuna ulaşıyor. Sağlıklı içecek isteyenlere içinde koruyucu madde olmayan, şeker bulunmayan, suni tatlandırıcı içermeyen içecekler yapılmasını sağlıyor.

Tibicos veya su kefiri, suyla yapılan geleneksel bir fermente içecektir ve bakteriler tarafından oluşturulan bir polisakkarit biyofilm matrisinde tutulan bakteri ve bakteri kültürü kültürüdür. Bazen süt bazlı probiyotik içeceklere veya kombucha gibi çay kültürlü ürünlere alternatif olarak tüketiliyor. Su kefirinde bulunan en yaygın bakteri familyalarından bazıları Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus ve Leuconostoc'tur.







