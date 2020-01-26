Son haftanın eğlencesi başkadır

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER

Tarihi Yarımada

Turu Yaya olarak Sultanahmet Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, 1001 Direk Sarnıcı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Büyük Saray ve Mozaikler Müzesi’ni gezip, cumbalı evler ve tarihi çeşmeler arasında yürüyerek tarihte muhteşem bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Kapalıçarşı

1461’de Fatih Sultan Mehmet’in inşaatını başlattığı çarşı İstanbul’un en hareketli sokağı. Çarşının çevresi tarihi camilere, müzelere, hanlara, hamamlara ve kervansaraylara ev sahipliği yapıyor. Baharatların, yöresel yiyeceklerin, yüzlerce çeşit tarihi turistik ürünün satıldığı 4000 nevi şahsına münhasır dükkanı gezip harika bir gün geçirebilirsiniz.

İstanbul Surları

Doğu Roma döneminde Tarihi Yarımada ve çevresinde inşa edilen surlar Kara, Marmara ve Haliç olmak üzere üçe ayrılır. Tarihte zaman yolculuğuna çıkmaya niyetlendiyseniz Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı’na uğramayı da unutmayın.

İstanbul 7 Tepe Roma

İmparatoru Konstantin Güneş, Ay ve beş gezegenin olduğu gerçeğinden hareketle İstanbul’u 7 tepe üzerine kurmuş. Topkapı Sarayı, Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa şehre adını veren tepeler. Bu bölgelerde sayısız tarihi yapıya rastlayacaksınız.

Kuşbakışı İstanbul

İstanbul’u 360 derece kuşbakışı izlemek istiyorsanız sizleri Çamlıca, Pierre Loti Tepesi ve Galata Kulesi’ne davet ediyoruz.

Kız Kulesi

Kule, yılın 12 ayı misafirlerine hem müze hem de restoran olarak hizmet veriyor. Kulenin üst katından 360 derecelik müthiş Boğaz manzarasını seyredebilirsiniz.

ÇOCUK GÖZLERİNDE CANLANACAK MÜZELER

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde çocuklarınızla birlikte mitoloji ve tarih dolu eğlenceli bir gün geçirip Anadolu’da ve İstanbul’da iz bırakmış kadim uygarlıkları ve eserlerini tanıyabilirsiniz.

İslam Bilim-Teknoloji Müzesi

Müslüman bilim insanlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sizleri bekliyor.

Discovery Museum

Amerika’da birçok eyalette şubeleri bulunan müze, çocukların yaratıcılığını ve merakını besleyerek gelişimlerine katkıda bulunuyor. Deniz Canlıları Müzesi Müzede hamsi, istavrit, köpek balığı, vatoz gibi denizlerde yer alan onlarca canlının mumyalanmış örnekleri sergileniyor.

Sakıp Sabancı Müzesi

Türkiye’nin ilk büyük bütçeli müzeleri arasında yer alan müze bugüne dek Pablo Picasso, Auguste Rodin, Rembrandt, Anish Kapoor ve Sophie Calle gibi pek çok ünlü sanatçının eserlerini sergiledi. Müzenin kendi koleksiyonunda hat sanatı, resim ve mobilya eserleri bulunuyor.

Deniz Müzesi

1897 yılında kurulan Deniz Müzesi, 1961’den beri Beşiktaş’taki yerinde hizmet veriyor. Müzede; Atatürk’ün Ertuğrul Yatı’nda kullandığı eşyalar, kadırga ve saltanat kayıkları, sancaklar, yağlı tablolar, haritalar, mühürler, madalyalar, deniz topları, gemi isim levhaları, gemi modelleri, deniz kıyafetleri ve deniz tarihine dair farklı eserler sergileniyor.

Pera Müzesi

Genellikle klasik sergiler düzenleyen müze, dönem dönem arkeolojik içerikli sergilere de kapılarını açıyor. Müzenin zengin resim koleksiyonunda Türk resminin mihenk taşı sayılan Osman Hamdi Bey’in eserleri de bulunuyor.

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı’da İvan Ayvazovski, Fausto Zonaro, Eugéne Fromentin’in tablolarından oluşan resim koleksiyonları, Uzakdoğu’dan Japon ve Çin porselenleri, vazolar, tarihi saatler, şamdanlar, kristal avizeler bulunuyor. Atatürk’ün yaşamını yitirdiği oda, Pembe Salon, Valide Sultan Dairesi, Sultan Abdülaziz’in yatak odası, Kadın Efendi Dairesi ve sofalar eşyalarıyla birlikte olduğu gibi korunuyor.

ÖĞRENMEK EĞLENCELİDİR!

Miniatürk

Türkiye’de kültürel değeri olan önemli yapıtların 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modelleri bu parkta yer alıyor. Miniatürk’te; Topkapı Sarayı, Anıtkabir, Mevlana Türbesi, Sultanahmet Meydanı, St. Antoine Katolik Kilisesi, Atatürk Havalimanı, Artemis Tapınağı, Zeus Sunağı, Sümela Manastırı göreceğiniz maketler arasında yer alıyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Dünyanın farklı ülkelerinden toplanan nostaljik oyuncaklar çocukları büyülerken yetişkinleri de zaman yolculuğuna çıkarıyor. Müzenin bahçesinde çocuk atölyeleri var. Zaman zaman tiyatro gösterimleri ve masal anlatımlarının da yapıldığı müze 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği harika bir yer.

Barış Manço Müzesi

7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran Barış Manço’nun Moda’daki köşkü yarıyıl tatilinde minik ziyaretçilerini bekliyor. Barış Manço’nun balmumu heykelinin, özel eşyalarının ve kıyafetlerinin sergilendiği evde bir de ‘Adam Olacak Çocuk’ odası bulunuyor.

Çikolata Müzesi

Çikolatanın lezzetini zarafete dönüştüren müzede, İstanbul’u temsil eden birçok tarihi yapıt, tarihe damga vuran isimler ve dünya sanatına yön veren sanatçıların çikolatada hayat bulmuş eserleri çocukları bekliyor.

Uçurtma Müzesi

Müze, Türkiye’nin tek dünyanın 18 uçurtma müzesinden biri. 200 öğrencinin kendi uçurtmasını yapabildiği Uçurtma Okulu’nda bir de uçurtma kütüphanesi bulunuyor. Eğlenceli zaman geçirmek için harika bir yer.

Madame Tussauds

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, tarihi ve kültürel kahramanları ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Beyoğlu’ndaki müzede Mustafa Kemal Atatürk, Madonna, Albert Einstein gibi çok sayıda ünlünün heykeli var.

Viasea Akvaryum

İlk iklim temalı akvaryum olan Viasea Akvaryum’da farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz canlısı sizleri bekliyor.

Moi Park

Bu kapalı tema parkı hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanmış. Dev salıncaklar yetişkinlere adrenalin dolu saatler yaşatıyor.

KidzMondo

Bu tema parkı, çocukların temel hayat bilgilerini, el becerilerini ve takım içi çalışmasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Eğlenirken öğretme üzerine kurulu olan parkta çocuklar 40’tan fazla meslek ünitesinden istediklerini seçiyor.

Legoland

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi Legoland, 3-10 yaş arasındaki çocukların yaratıcılık dünyasını geliştiren etkinlikler sunan harika bir eğlence merkezi.