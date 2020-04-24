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Türkiye Son hastanın iyileştiği Tunceli'de hiç corona virüs vakası kalmadı

Son hastanın iyileştiği Tunceli'de hiç corona virüs vakası kalmadı

Türkiye

Son hastanın iyileştiği Tunceli'de hiç corona virüs vakası kalmadı

Tunceli'de corona virüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Böyle Tunceli, corona virüs vakası bulunmayan tek şehrimiz oldu.

24 Nisan 2020, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.



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