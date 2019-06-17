Son imzayı Ruslar atacak

Antalya’daki ‘World of Sunrise’ ve ‘Starlight Resort’ otellerinin genel koordinatörü Mutlu Sağsözlü, 2019 yaz sezonunun 2017 ve 2018 yılından çok daha iyi geçeceğini belirterek, “Kişi sayısından ziyade elde edilecek gelir önemli. Gelirler istenildiği seviyeye geldiği zaman rekorun anlamlı olduğu düşüncesindeyim” dedi.

Sağsözlü’nün sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

FİYATLAR YÜKSELİYOR

● Hangi ülkelerden yoğun olarak turist akını yaşanacak?

2019 yılı için 50 milyon turist hedefi var biliyorsunuz. Ana pazarlarımız olan Almanya-İngiltere ve Rusya lokomotif olma misyonunu yine sürdürecektir. Ancak son imzayı yine Rus pazarı atacaktır

● Yaz sezonunda yerli ve yabacı turist dağılımı nasıl olacak? Yabancı turistlerin yoğun talebi fiyatları yükseltti mi?

Bu yıl da yabancı turist sayısı elbette yerli misafirlerimizden fazla. Özellikle erken rezervasyon döneminin yoğun geçmesi sebebiyle iç pazar fiyatlarında ilave indirimler uygulanmadı ve fiyatlar yükseliş trendine girdi.

BİLİNEN ACENTEYİ SEÇİN

●Huzurlu ve sorunsuz otel seçimi yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı?

Günümüzde artık dijital platformlarda fiyatlardan sunulan hizmetlere kadar otellerle ilgili pek çok temiz bilgiye erişim çok kolay. Misafirlerimizin, seçim yaptıktan sonra satın alma aşamasında bilinen ve güvenilir acente/tur operatörünü tercih etmelerini tavsiye ederim. Eğer ki acente kullanmadan direkt olarak satın alınacaksa da otelin sitesinden “güvenli ödeme“ yöntemi seçilerek alınması tavsiyemiz olacaktır.

●Siz sezona nasıl hazırlandınız?

Biz otellerimizde istatistiklere dayalı misafir memnuniyet oranlarını çok ciddiye alıyoruz. Bu bağlamda bize ulaşan yorumlar ile kendimizi sürekli güncelleyen ve hizmet kalitesini arttıran bir yapıya sahibiz. ‘Mutlu çocuk, mutlu anne’ mottosundan yola çıkarak çocuklu ailelerin her türlü ihtiyacını karşılamak adına (bebek arabasından, kavanoz mamaya kadar) oluşturduğumuz konsept ile misafirlerimiz bu hizmeti cüzi rakamlarla satın alabiliyorlar ve yanlarında taşımak zorunda kalmıyorlar.

PLANI OCAK-ŞUBATTA YAPIN

● Yerli turistler otellerde yer bulmakta zorluk çekecek mi?

Bence çekmeyecektir. Yine yer bulunacaktır ama erken rezervasyon dönemindeki indirimler uygulamada olmayacaktır. Erken rezervasyon indirimlerinin en yoğun uygulandığı dönem Ocak-Şubat aylarıdır ki yurtdışı pazarları da bu tarihlerde yoğun olarak rezervasyon yaparlar. Aynı indirim oranları olmasa da yine farklı bütçelere göre farklı tesisler olacaktır. (POSTA)