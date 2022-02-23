Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Son Nefesime Kadar isimli dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay gibi başarılı isimler yer alıyor. Çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleşen Son Nefesime Kadar dizisi hakkında merak edilenler arasında ise dizinin hikayesinin hangi diziden uyarlandığı yer alıyor…

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar’ın hikayesinin gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıp dayanmadığı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Ancak, uyarlama olduğu biliniyor.

SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

İlk bölümüyle 23 Şubat Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Son Nefesime Kadar dizisi İngiliz yapımı olan Happy Valley isimli diziden uyarlanmıştır.

Happy Valley, bir İngiliz suç draması olarak dünyanın pek çok yerinde ekranlara gelirken, dizide Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşu olan Catherine’nin başına gelenler anlatılmaktadır.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mihri yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir. Bu kaybın ardından aldığı radikal bir karar nedeniyle ailesi dağılmış, kocası ve oğlu tarafından terk edilerek tek başına kalmıştır. Fakat tüm yaşadıklarına rağmen yılmayan Mihri, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılarak, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümüne neden olan ve bir suç makinası olarak bilinen Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.

Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına dönen Mihri’nin tek düşüncesi onu yakalamaktır. Adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine engel olmak istemektedir. Mihri sezgilerine güvenir ve Ejder’in peşine düşer.

Ejder hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır ve Mihri’nin sezgilerinde haklı olduğu ortaya çıkar. Onu engellemek ve durdurmak isteyen Mihri, mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Fakat Mihri ile Ejder’i birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, diğer yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadele içine girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLER?

Mihri: Nurgül Yeşilçay

Ferzan: Emre Kınay

Vedat: Ertan Saban

Emel: Begüm Birgören

Gökçe: Rojda Demirer

Emre: Baran Bölükbaşı

Hazan: İpek Filiz Yazıcı

Ejder: Emre Bey

Umut: Mehmet Turan Doğan



