Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı hangisi? İşte Kavaklar şarkısının sözleri!
Dramatik konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanında çalan şarkı, dizinin konusu ve oyuncuları kadar merak uyandırdı. İşte, Son Nefesime Kadar dizisinde çalan Kavaklar şarkısının sözleri ve hakkındaki bilgiler…
23 Şubat 2022, Çarşamba 18:43 Son Güncelleme:
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Kavaklar isimli şarkı, her ne kadar eski bir parça olsa da ilk günkü gibi beğenilmeye devam ediyor. Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanında da kendine yer bulan Kavaklar şarkının yazarı, bestecisi ve sözleri de dizi ile birlikte yeniden gündem oldu…
SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI HANGİSİ?
Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı Sezen Aksu’nun 1988 yılında çıkardığı albümünde yer alan Kavaklar’dır.
Metin Altıok’un şiir olarak yazdığı eser, Onno Tunç tarafından bestelenmiş, Sezen Aksu tarafından seslendirilmiştir.
KAVAKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ!
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğraftan oydular
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
Ah omuzumda bir kesik el ki
Hala, hala durmadan kanar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğraftan oydular
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
Ah omuzumda bir kesik el ki
Hala, hala durmadan kanar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar