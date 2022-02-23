Magazin Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı hangisi? İşte Kavaklar şarkısının sözleri!

Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı hangisi? İşte Kavaklar şarkısının sözleri!

Magazin

Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı hangisi? İşte Kavaklar şarkısının sözleri!

Dramatik konusuyla izleyenleri derinden etkileyen Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanında çalan şarkı, dizinin konusu ve oyuncuları kadar merak uyandırdı. İşte, Son Nefesime Kadar dizisinde çalan Kavaklar şarkısının sözleri ve hakkındaki bilgiler…

23 Şubat 2022, Çarşamba 18:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kavaklar isimli şarkı, her ne kadar eski bir parça olsa da ilk günkü gibi beğenilmeye devam ediyor. Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanında da kendine yer bulan Kavaklar şarkının yazarı, bestecisi ve sözleri de dizi ile birlikte yeniden gündem oldu…

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI HANGİSİ?

Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı Sezen Aksu’nun 1988 yılında çıkardığı albümünde yer alan Kavaklar’dır.

Metin Altıok’un şiir olarak yazdığı eser, Onno Tunç tarafından bestelenmiş, Sezen Aksu tarafından seslendirilmiştir.

KAVAKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ!

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki

Hala, hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki

Hala, hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Senin mutluluğun benim mutluluğum
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Dürüstlük
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Eşinin mirasını reddecek mi?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Sepetteki tüm armutları ısırmaktan suçlu bulundu
Funda Duru
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Doktorlar bu TikTok trendine karşı uyarıyor
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hadise verdiği kilolarla dikkat çekti