Kavaklar isimli şarkı, her ne kadar eski bir parça olsa da ilk günkü gibi beğenilmeye devam ediyor. Son Nefesime Kadar dizisinin fragmanında da kendine yer bulan Kavaklar şarkının yazarı, bestecisi ve sözleri de dizi ile birlikte yeniden gündem oldu…

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKI HANGİSİ?

Son Nefesime Kadar dizisinde çalan şarkı Sezen Aksu’nun 1988 yılında çıkardığı albümünde yer alan Kavaklar’dır.

Metin Altıok’un şiir olarak yazdığı eser, Onno Tunç tarafından bestelenmiş, Sezen Aksu tarafından seslendirilmiştir.

KAVAKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ!

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki

Hala, hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğraftan oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki

Hala, hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar