Son Nefesime Kadar dizisi 23 Şubat akşamı ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Bir dram ve polisiye dizisi olarak ekranlara gelen Son Nefesime Kadar’ın yönetmen koltuğunda son dönemlerin sevilen dizisi Menajerimi Ara’yı da yöneten Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor…

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mihri yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir. Bu kaybın ardından aldığı radikal bir karar nedeniyle ailesi dağılmış, kocası ve oğlu tarafından terk edilerek tek başına kalmıştır. Fakat tüm yaşadıklarına rağmen yılmayan Mihri, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılarak, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümüne neden olan ve bir suç makinası olarak bilinen Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.

Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına dönen Mihri’nin tek düşüncesi onu yakalamaktır. Adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine engel olmak istemektedir. Mihri sezgilerine güvenir ve Ejder’in peşine düşer.

Ejder hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır ve Mihri’nin sezgilerinde haklı olduğu ortaya çıkar. Onu engellemek ve durdurmak isteyen Mihri, mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Fakat Mihri ile Ejder’i birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, diğer yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadele içine girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLER?