Futbol Son şampiyon Inter, Udinese'yi 2-0 yendi

Son şampiyon Inter, Udinese'yi 2-0 yendi

Futbol

Son şampiyon Inter, Udinese'yi 2-0 yendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Inter, Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

31 Ekim 2021, Pazar 22:22 Son Güncelleme:
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Son şampiyon Inter, ligde orta sıralarda yer alan Udinese'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Inter, Joaquin Correa'nın 60. ve 68. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 70. dakikasında yerini Arturo Vidal'a bıraktı. Udinese'de ise Tolgay Arslan, 70. dakikada Jean-Victor Makengo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Inter puanını 24'e çıkararak ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Udinese ise 11 puanda kaldı.

AA

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