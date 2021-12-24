Son şarkısı 'Sandık Sarısı'

Bestelerinden 8 şarkısının kayıtlarını tamamlayan sanatçı yaptığı bu bestelerin ilkini Eylül ayında “Hüzünler” isimli teklisiyle dinleyicilerin beğenisine sundu. Mehmet Bulun, Aralık ayında “Sandık sarısı olmuş aşk” adlı sözü ve müziği kendine ait, ikinci teklisini de kliplendirerek tüm dijital platformlarda yayınlamanın ve dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Şarkının kayıtlarını 3 ayrı stüdyoda yapan şarkıcı (Müzikal işler, Stüdyo Can, Bal Records), 2022 yılının ilk aylarında yepyeni 2 şarkısını daha kliplendirerek izleyicileriyle buluşturmayı planlıyor. “Sandık sarısı olmuş aşk” şarkısının aranjesinde ise Mehmet Bulun ve Emrah Demiralp’in imzası var.

Müzik yaşamına küçük yaşlarda başlayan ve daha sonrasında da konservatuvar eğitimiyle sanat yaşamını bir üst noktaya taşıyan sanatçı, konservatuvar yıllarında beste yapmaya başlamıştır. Bir çok müzik türünde (Pop, rock, özgün müzik , Türk halk müziği ve sanat müziği) müzik icrası yapan sanatçı ayrıca bu müzik türlerinde yüzlerce besteye imzasını atmıştır.

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