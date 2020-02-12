Magazin Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

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Son trend Aslıhan Doğan Turan'a benzemek

Futbolcu Arda Turan’ın eşi, tasarımcı Aslıhan Doğan Turan düz siyah saçları, kalın dudakları, çekik badem gözleriyle sosyal medyada birçok güzele ilham verdi.

12 Şubat 2020, Çarşamba 08:58 Son Güncelleme:
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Adını ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla duyuran Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Aslıhan Doğan Turan’a ikizi kadar benzemeyi başardı.

Aslıhan Doğan Turan: Sadece dudağımda dolgu var

Helin Avşar da geçenlerde bu akıma kapıldı.

Bunlara karşılık Aslıhan Doğan Turan da ‘Sadece dudağımda dolgu var’ diyor.

Helin Avşar karşılaştırmadan hoşlanmadı ve sarışın oldu

Ayşegül Doğan kendisini eleştirenlere sinir olup engeli basıyor. Helin Avşar ise bu karşılaştırmadan hoşlanmadı. Tekrar sarışın oldu.

Sosyal medyada üçüzler olarak adlandırılan Aslıhan Doğan Turan, Ayşegül Doğan ve Helin Avşar'ın estetik olmadan önceki ve olduktan sonraki halleri...

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