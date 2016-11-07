Son trend: Sukulent ellerde ve saçlarda

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran floral detay ve sukulent modası terrarium ile evlere, bahçelere girerken, yüzükler, bileklikleri ve saç aksesuarlarıyla da festivallerde, düğünlerde kendine yer buldu.Çiçek temalı baskılar, ve aksesuarlar ile moda ve güzellik dünyasında geniş yer bulan sukulentler, şimdi de saç, tırnak ve aksesuarlara ilham kaynağı oldu.Avustralyalı botanik sanatçı Roz Borg tarafından başlatılan bu yeni trend, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.