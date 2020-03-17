Dünya Son ülke ile koronavirüs Avrupa’nın tamamına yayılmış oldu

Son ülke ile koronavirüs Avrupa’nın tamamına yayılmış oldu

Dünya

Son ülke ile koronavirüs Avrupa’nın tamamına yayılmış oldu

Karadağ’da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle virüs, Avrupa’nın tüm ülkelerinde görüldü.

17 Mart 2020, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vakalarını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkelere seyahat ettikleri kaydedildi.

"Paniğe kapılmaya gerek yok"

Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplantısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok." dedi. Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için geçen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı. Kovid-19’un Karadağ’da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

AA

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