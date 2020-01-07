Son X-Men filminden bir fragman daha geldi

Disney geçtiğimiz yıl FOX’u satın aldıktan sonra X-Men serisinin FOX macerasına son verip X-Men’i asıl yuvasına, Marvel Sinematik Evreni’ne geri döndüreceğini açıklamıştı. X-Men markasının 20th Century Fox bünyesindeki son filmi The New Mutants’ın çekimleri aslında uzun bir zaman önce tamamlanmıştı. Filmin 2019’da vizyona girmesi bekleniyordu. Fakat önce FOX, sonra da Disney filmin son halini beğenmediği için film birçok kez revize edildi, birçok kez farklı fragmanlarla seyirciye tanıtıldı.

Süper kahraman temalı bir korku filmi olarak bu türe yeni bir tat katmayı planlayan filmin bir fragmanı daha yayınlandı.





2000 yılında başlayan X-Men külliyatına son verecek olan “The New Mutants” 3 Nisan 2020 tarihinde vizyonda olacak.

Daha sonra FOX’un sahip olduğu bütün X-Men karakterleri, Marvel Sinematik Evreni içerisinde, Deadpool hariç, yeni oyuncularla, yeni hikayelerle önümüzdeki yıllarda tekrardan karşımıza çıkacaklar. Deadpool ise Marvel Sinematik Evreni’nde de Ryan Reynolds tarafından canlandırılmaya devam edecek.

Filmin kadrosunda Game of Thrones’taki Arya Stark karakteriyle tüm dünyaya adını duyuran Maisie Williams, Anna Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga’nın yanı sıra, usta aktör Antonio Banderas’ta yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Josh Boone üstleniyor.