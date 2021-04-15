Magazin Son Yaz dizisinde flaş değişiklik!

Son Yaz dizisinde flaş değişiklik!

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Son Yaz dizisinde flaş değişiklik!

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Son Yaz dizisinde flaş bir değişikliğe gidildi.

15 Nisan 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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O3 Medya'nın FOX için çektiği Son Yaz dizisinde önemli bir değişikli yaşandı. Diziyi ilk bölümden itibaren yöneten Burak Arlıer ile yollar ayrıldı.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan dizinin 2. yönetmeni Semih Bağcı yönetmen koltuğuna oturacak.

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