Son Yaz dizisinde flaş değişiklik!

O3 Medya'nın FOX için çektiği Son Yaz dizisinde önemli bir değişikli yaşandı. Diziyi ilk bölümden itibaren yöneten Burak Arlıer ile yollar ayrıldı.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan dizinin 2. yönetmeni Semih Bağcı yönetmen koltuğuna oturacak.



