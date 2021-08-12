Magazin 'Son Yaz' dizisinde rol alması beklenen Sarp Levendoğlu fikrini değiştirdi

'Son Yaz' dizisinde rol alması beklenen Sarp Levendoğlu fikrini değiştirdi

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'Son Yaz' dizisinde rol alması beklenen Sarp Levendoğlu fikrini değiştirdi

Sarp Levendoğlu, 'Son Yaz' dizisinde rol almaktan vazgeçti. Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı 'Son Yaz' dizisine geçtiğimiz aylarda hem Sarp Levendoğlu’nun eski eşi Birce Akalay’ın katılması şaşkınlık yaratmıştı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 10:17 Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin oyuncu kadrosuna Birce Akalay ve eski eşi Sarp Levendoğlu’nun katıldığı açıklanmıştı. Ancak, Sarp Levendoğlu, Son Yaz dizisinin kadrosunda yer almaktan vazgeçti.

SON YAZ DİZİSİNDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz'da rol almaya prensipte "evet" diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Levendoğlu'nun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

Üç yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni Cihan'ı için ise O3 Medya'nın "Aziz" için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde.

Bayraktar'ı yapım şirketi "Aziz"den "Son Yaz"a kaydırma kararı aldı.


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