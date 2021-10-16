Cumartesi akşamları Fox TV ekranlarında yer alan Son Yaz dizisi 2. Sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Bu hafta Uzak Şehrin Masalı dizisinin ardından kanalın final yapan ikinci dizisi oldu. Peki, Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz’ın final bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar…

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yeni sezonu 18 Eylül Cumartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkan Son Yaz’ın beklenmedik finali dizinin takipçilerini üzerken, final nedenine ilişkin açıklama dizinin yapımcı şirketinden geldi. Yapılan açıklamada,

“Bildiğiniz gibi reyting sistemi televizyon dünyasının en önemli yapı taşı… Kanallardaki yönetici arkadaşlarımız stratejik kararlarını verirken bu datayı baz almakta… Zira reklam verenlerimiz de bütçelerini aynı şekilde bu data eşliğinde pay etmekte…

İçinde bulunduğumuz reyting sisteminde maalesef karşılığını bulamaması nedeniyle üzülerek Son Yaz hikayemizi sonlandırmış bulunmaktayız.

Son Yaz evrenini gerçek kılan sizlere ve tüm ekibimize teşekkür ederiz. Anahtar hala saksının altında…

O3 Ailesi…” ifadelerine yer verildi.

SON YAZ’IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hayat ağır bir sınavdır. Selim, yaşadığı onca şeyden sonra kendisiyle ve geçmişiyle büyük bir yüzleşmeye girer. Bu yüzleşme Selim’i, kendisini sorgulamaya götürür. Çocukları için her şeye yeniden başlama kararı alır ancak Selim’in sınavı henüz bitmemiştir.

Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Öfke mi yoksa tutku mu kazanacaktır? Son Yaz finali, gittiği yoldan emin olan ve bu yolda attığı adımların sonucundan korkmayanların finalidir.

SON YAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ali Atay,

Birce Akalay,

Alperen Duymaz,

Hafsanur Sancaktutan

Arif Pişkin,

Sezer Koç,

Halil Babür,

Yılmaz Bayraktar,

Yasemin Yazıcı,

Yunus Narin,

Onur Bay,

Yaprak Medine,

Tayfun Sav,

Ata Nedim Arman,

Cengiz Okuyucu,

İlda Özgürel

Zuhal Gencer



