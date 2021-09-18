Magazin Son Yaz yeni sezon ne zaman? Son Yaz bu akşam var mı? Son Yaz 2. sezonda neler olacak?

Son Yaz yeni sezon ne zaman? Son Yaz bu akşam var mı? Son Yaz 2. sezonda neler olacak?

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Son Yaz yeni sezon ne zaman? Son Yaz bu akşam var mı? Son Yaz 2. sezonda neler olacak?

Son Yaz dizisinde macera yeni sezonla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Son Yaz’ın 2. Sezon fragmanı yayınlanmış ve büyük heyecana neden olmuştu. Dizinin hayranları ise Son Yaz bu akşam var mı? Son Yaz 2. sezonda neler olacak? araştırmalarını yoğunlaştırdı…

18 Eylül 2021, Cumartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Son Yaz dizisi yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde, Ali Atay, Alperen Duymaz be Hafzanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna 2. sezonda Birce Akalay da katıldı. Peki, Son Yaz bu akşam var mı? Son Yaz 2. sezonda neler olacak?

SON YAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Son Yaz dizisi 21. Bölümü ile Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu 22. Bölüm ile 18 Eylül Cumartesi saat 20.00’de ekranlardaki yerini alacak.

SON YAZ 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Selim Kara (Ali Atay), eşinin düğün gecesindeki ölümü nedeniyle her şeyden elini ayağını çekerek inzivaya çekilmiştir. Tüm sırları ve gizemi ile gelen Sare Akay, (Birce Akalay), Selim’e eşini Halil Sadi Sancaktar’ın öldürtmediğini söyler.

Sare Akay, Selim Kara ile kaçak durumdaki Akgün’ü (Alperen Duymaz) bir araya getirerek tüm dengeleri değiştirir.

Yolları Sare ile birlikte yeniden kesişen Savcı Selim ve Akgün’ün karşısında bu kez çok daha bilinmedik bir dünya vardır.

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’da başlayan Son Yaz dizisinin çekimleri, İzmir Çeşme’de devam ediyor.

SON YAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ali Atay,
  • Birce Akalay,
  • Alperen Duymaz,
  • Hafsanur Sancaktutan
  • Arif Pişkin,
  • Sezer Koç,
  • Halil Babür,
  • Yılmaz Bayraktar,
  • Yasemin Yazıcı,
  • Yunus Narin,
  • Onur Bay,
  • Yaprak Medine,
  • Tayfun Sav,
  • Ata Nedim Arman,
  • Cengiz Okuyucu,
  • İlda Özgürel
  • Zuhal Gencer

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

 

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