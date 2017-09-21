Sonbahar bakımı: Güneş lekeleriyle vedalaşın!
Sonbahara girdiğimiz bu günlerde yaz boyu güneş ışınlarına maruz kalan ve haliyle hasar gören cildi yenilemenin tam zamanı!
Yaz mevsimi yerini sonbahara bırakırken güneşli günlerden geriye kalan lekelerden mi şikayetçisiniz?
Ciltteki lekelere savaş açan, daha parlak bir cilt vadeden Splendieuse® serisi, 5 patentesahip içeriğiyle leke karşıtı bakımda yepyeni bir sayfa açıyor. Sebebi ne olursa olsun tüm cilt lekelerini hedef alan Splendieuse® serisi, NUXE laboratuvarlarının çiçekler üzerindeki uzmanlığını yansıtıyor. C vitaminini inovatif çiçeklerle birleştiren seri, muhteşem ve göz alıcı bir cilt vadediyor. Düzenli kullanımla güneş lekeleriyle vedalaşmak sizin elinizde!
Ciltteki lekelere savaş açan, daha parlak bir cilt vadeden Splendieuse® serisi, 5 patentesahip içeriğiyle leke karşıtı bakımda yepyeni bir sayfa açıyor. Sebebi ne olursa olsun tüm cilt lekelerini hedef alan Splendieuse® serisi, NUXE laboratuvarlarının çiçekler üzerindeki uzmanlığını yansıtıyor. C vitaminini inovatif çiçeklerle birleştiren seri, muhteşem ve göz alıcı bir cilt vadediyor. Düzenli kullanımla güneş lekeleriyle vedalaşmak sizin elinizde!