Sonbahar bakımı: Güneş lekeleriyle vedalaşın!

ÇOK YÖNLÜ LEKE KARŞITI ETKİ

MEŞALE ZENCEFİLİ MUCİZESİ

FARKLI SEÇENEKLER İLE KULLANIM KEYFİ

Yaz mevsimi yerini sonbahara bırakırken güneşli günlerden geriye kalan lekelerden mi şikayetçisiniz?Ciltteki lekelere savaş açan, daha parlak bir cilt vadeden Splendieuse® serisi, 5 patentesahip içeriğiyle leke karşıtı bakımda yepyeni bir sayfa açıyor. Sebebi ne olursa olsun tüm cilt lekelerini hedef alan Splendieuse® serisi, NUXE laboratuvarlarının çiçekler üzerindeki uzmanlığını yansıtıyor. C vitaminini inovatif çiçeklerle birleştiren seri, muhteşem ve göz alıcı bir cilt vadediyor. Düzenli kullanımla güneş lekeleriyle vedalaşmak sizin elinizde!Farklı sebeplerle oluşmuş olan cilt lekelerinin hem boyutlarını küçülten, hem de rengini açan Splendieuse® serisi, Beyaz Çiğdem ve Kum Zambağı’nı kakao özleri ve C Vitamini ile harmanlayarak pigmentasyonun tüm aşamalarında etki gösteriyor.Büyüleyici bir cilt için, Poliferol açısından zengin olan Meşale Zencefili oleoaktiflerinden faydalanan Splendieuse® serisi, böylelikle koyu renk halkaların kaynağına iniyor.Klinik testler ile etkinliği kanıtlanan Splendieuse® serisinde, farklı cilt problemlerine özel ürün seçenekleri yer alıyor. Özelllikle lekelerin çoğaldığı ve renklerinin koyulaştığı yaz döneminde Splendieuse® serisini düzenli olarak kullanarak güneşin zararlı etkilerinin önüne geçebilirsiniz. Üstelik harika dokuları ve beyaz çiçeklerin elegan kokuları ile benzersiz bir kullanım keyfi sunuyor.