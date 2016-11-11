

1. İRİ TOKALI AYAKKABILAR

2. AÇIK STİLETTOLAR

3. SİVRİ BURUNLU AYAKKABILAR



4. GOTİK AYAKKABILAR

5. SÜET AYAKKABILAR

2017 sonbahar kış ayakkabı trendleri birbirinden şık ve eğlenceli detaylar barındırıyor. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların etkisini büyük oranda hissedeceğimiz bu yıl birçok farklı modeli vitrinlerde görmek mümkün. Özenli detaylarıyla bu senenin modelleri pek çok ayakkabı tutkununu adeta büyüler nitelikte. Siz de gardrobunuza bu ayakkabı modellerini ekleyebilirsiniz.Geçtiğimiz yıl kendisini hissettiren büyük tokalı modelleri bu yıl hem loafer tipi ayakkabılarda hem de bootie ve çizmelerde sıkça görebilirsiniz. Özellikle altın ile metal renkte ve büyük ebatlı tokalar asi ve sıradışı bir görünüm için oldukça ideal. Platformlu çizme ve topuklu ayakkabılarda ise büyük tokalı modeller oldukça cool bir görüntü oluşturuyor. Bu tip modelleri kısa paça jean veya pantolonların yanında uzun düz renkte elbiselerle de tamamlayabilirsiniz.Kalın topuklu ve açık sandaletler ile renkli çoraplar giymek oldukça popüler trendler arasında. Özellikle pileli eteklerle harika bir kombin oluşturan bu görüntü oldukça stil sahibi bir görünüm yakalamanıza yardım eder. Kısa bol paça pantolonlar da bu stilin değişmez parçalarıdır.Sivri burun ayakkabılar önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de hayli moda olan detaylardan. Yüksek topuklu ayakkabılar sivri burun loafer ve babetlere kadar pek çok modelde sivri burun hakimiyeti en önemli özelliklerden biri. Fütüristik tasarımlarıyla birçok tasarımcı hala sivir burunlu modellerden vazgeçmiyor.Kısa ve kalın topuklu gotik ayakkabılar hem platformlu ve yüksek topuklularda hem de sivri burunlu loaferlerde oldukça sıradışı bir görünüme imza atıyor. Farklı desen ve tasarımlarda olan bu model ayakkabılarda çeşitli rozet ve toka detayları da eşlik ediyor.Bu sezon süet ayakkabılarla sık sık karşılaşmak mümkün. Özellikle bot ve çizmelerde en çok kullanılan materyalerden biri olan süet şık ve estetik duruşu ile de kadınları cezbetmeye hazırlanıyor. Süet ayakkabılarda bağcıklı ve tokalı tasarımlar da hiç olmadığı kadar trend bir görünüm yaratıyor. Doğal tonlar ve bordolar süet ayakkabı modellerinde en baskın renkler arasında.