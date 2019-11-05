Sonbahar modası
Sonbahar ve kışa dair stil kodları hala aklınıza oturmamış olabilir. Bu yazıda kendimizi hangi kalıplar, dokular ve renklerin akıntısına kaptıracağımıza dair kadınlar için mini bir rehber hazırladık. Herkes kendinin ilhamı, kahramanı oluyor, farklı olan kazanıyor/ Rükzan Sağır yazdı
Sonbahar mevsimi kadını, cazibesini hatlarını vurgulamadan güçlendiriyor. Nostaljik diz altı etekler şehirli kesimlerle modernleşiyor. Suni deriyle şıklaşıyor. Sıcak tuttuğuna emin olduğunuz her kaban moda! Geometrik desenleri abartmakta özgürüz.
Hayat kurtaran jean ceket
Elde taşımaya değer bir ceket varsa, bu her zaman jean cekettir. Kollara alan sağlayan düz kalıplı jean ceketler günün her anını kurtarmada imdada yetişiyor.
Jean pantolonlar ise amacının dışına çıktı. Kişiliği yansıtan birer araca dönüştü. Yüksek bel, asitli, dar paça kesimler hem günlük hayata hem de iş hayatına ayak uyduruyor.
Retro konforu
Oduncu desen, pelerin ve kazak elbiseler geri döndü. Şişme montlar ve annenizin “Alma, bırak. Ben örerim” dediği tüm örgü bereler serbest.
Büyükanne çantası
Bu kışın çanta ilhamı Kraliçe Elizabeth’ten. Çanta alırken en büyük rehberiniz ‘anneanne’lerinizin albümleri olabilir. Yalın, kısa saplı, klasik ve zamansız çantalar, şıklık anahtarı haline geldi.
İddialı kollar
Balon kesim gibi hareketli ve gösterişli kol kalıpları ile farklı ve güçlü bir duruş elde etmek mümkün. Evdeki erkeklerin dolabından giyinmek serbest.
Mevsim soğuk olunca dikkat noktası bedenin yukarısında yoğunlaşıyor. Bacaklar sıcak kalırken iddiayı kol ve omuzlar devralıyor. Bu kış tek omuzu öne çıkaran asimetrik kesimler, volanlar, fırfır yakalar, karpuz kollarla en sıradan görüntü bile hareket kazanıyor.
Sezonun kalıpları
Aynı rengin tonları, ceket-pantolon takım, pencereli bol triko ve yığılan paçalar, büyük kalıp ceket ve dekolte parçalardan oluşan rahat ve özgüven dolu kombinler, şıklık için aranan ‘dar ve seksi’ kriteri ezberini bozuyor.
Tonları tutan balıkçı kazak, kadife ceket ve akışkan bir saten pantolon, modern bir davet şıklığının üniforması.
Sonbaharın trend aksesuarları
Halka küpeler, inci yardımıyla zarif aksesuar sınıfına geçiyor. Altın rengi kalın zincir tasmalar, en sade görünüme bile hava katacak güçte. Gözlükler, neon çerçeveleri ile yoğun nostalji etkisinde. Kıyafeti taşıyan en önemli aksesuarlardan biri kovboy kemerler oluyor.
Kadife tokalar ve taçlarla saçlarda kolej havası esiyor.