Sonbahar romantizmin 15 adresi
Yumuşak ışığın, yağmurun, yeşilden sarıya dönen yaprakların, aşkın ve romantizmin mevsimi sonbaharın en güzel günlerindeyiz
Renk denizinin içinde kaybolmanız, doğada, sahilde uzun yürüyüşler yapmanız için Cumartesi Postası jürisi sonbaharda Türkiye’nin en romantik tatil beldelerinin rotasını belirledi.
1) YEDİGÖLLER/BOLU
Türkiye’nin nadide güzelliklerinden biri Yedigöller. Her mevsimde masallardan fırlamışçasına göz alıcı manzaralar sunuyor. Sonbaharın büyüsü burada yaşam enerjisi veriyor insana...
2) AYVALIK/BALIKESİR
Ayvalık’ın tadı, en çok da herkesin elini eteğini çektiği,derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü sonbahar aylarında çıkıyor. Taksiyarhis Kilisesi ile gezinize başlayıp Şeytan Sofrası’nda gün batımını izlemelisiniz.
3) KARAGÖL/ARTVİN
Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla Karagöl, her mevsim sarının yeşilin kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor. Karagöl’de rüya gibi bir tatil sizi bekliyor.
4) ABANT/BOLU
Abant, zengin bitki örtüsü ve dillere destan doğal güzellikleriyle aşık olacağınız türde bir yer. Doğanın bağrından kopmuş güzelliklerle çevrileceğiniz Abant’ta gezilecek çok sayıda yer ve yapılacak birçok aktivite var.
5)BOZCAADA-GÖKÇEADA
Bu sefer yeşil değil, mavinin bin bir tonunu görmek için rotamızı Bozcaada ve Gökçeada’ya çevirin. Özellikle bu ay gerçekleşen etkinlik ve festivallerle birlikte daha bir popüler hale gelen adaları keşfetmek için en az üç güne ihtiyacınız olacak.
6) AKYAKA/MUĞLA
Cam gibi berrak suyu ve kitesurf cenneti olmasıyla ön plana çıkan Akyaka’yı en sessiz haliyle görmek istiyorsanız, tatilinizi eylül ya da ekim ayına denk getirmelisiniz. Ayrıca Gökova Körfezi’nin tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.
7) RİZE
Zümrüt yeşili Rize, sonbaharda da bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor. Şelaleleri, ormanları, heybetli dağları sizi ilk görüşte kendine hayran bırakacak. Ayder Yaylası’nın yanı sıra şehirdeki diğer yaylaları da gezilecek yerler listenize eklemelisiniz.
8)KAPADOKYA/NEVŞEHİR
Kapadokya,sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine büyülü manzaralar sunuyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan kent peri bacaları, kaya oyma kiliseleri, yer altı şehirleri ve balon turları ile keşfedilmesi gereken yerler arasında.
9) TRİLYE/BURSA
Mudanya’ya bağlı küçük sahil kasabası Trilye’de sizleri zeytinyağlılar, deniz mahsulleri mezeler ve mevsim balıkları eşliğinde huzur veren deniz sesi bekliyor. Tüm bunlara şahit olduktan sonra buraya tekrar gelmek isteyeceğinize eminiz.
10) TRABZON
Yemyeşil bir vaha! Sonbaharınızı yeşilin bin bir tonuyla renklendirmek isterseniz rotanızı Trabzon’a çevirmeniz yeterli olacaktır. Karadeniz’in doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri sizleri bekliyor.
Bonus
KAZ DAĞLARI/BALIKESİR
İĞNEADA/KIRKLARELİ
FARALYA/FETHİYE
HAYITBÜKÜ/DATÇA
KIZILCAHAMAM/ANKARA
HAZIRLAYAN: BEKİR SAÇAR