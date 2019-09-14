Sonbahar romantizmin 15 adresi

Renk denizinin içinde kaybolmanız, doğada, sahilde uzun yürüyüşler yapmanız için Cumartesi Postası jürisi sonbaharda Türkiye’nin en romantik tatil beldelerinin rotasını belirledi.

1) YEDİGÖLLER/BOLU

Türkiye’nin nadide güzelliklerinden biri Yedigöller. Her mevsimde masallardan fırlamışçasına göz alıcı manzaralar sunuyor. Sonbaharın büyüsü burada yaşam enerjisi veriyor insana...

2) AYVALIK/BALIKESİR

Ayvalık’ın tadı, en çok da herkesin elini eteğini çektiği,derin bir sessizliğin hüküm sürdüğü sonbahar aylarında çıkıyor. Taksiyarhis Kilisesi ile gezinize başlayıp Şeytan Sofrası’nda gün batımını izlemelisiniz.

3) KARAGÖL/ARTVİN

Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla Karagöl, her mevsim sarının yeşilin kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor. Karagöl’de rüya gibi bir tatil sizi bekliyor.

4) ABANT/BOLU

Abant, zengin bitki örtüsü ve dillere destan doğal güzellikleriyle aşık olacağınız türde bir yer. Doğanın bağrından kopmuş güzelliklerle çevrileceğiniz Abant’ta gezilecek çok sayıda yer ve yapılacak birçok aktivite var.

5)BOZCAADA-GÖKÇEADA

Bu sefer yeşil değil, mavinin bin bir tonunu görmek için rotamızı Bozcaada ve Gökçeada’ya çevirin. Özellikle bu ay gerçekleşen etkinlik ve festivallerle birlikte daha bir popüler hale gelen adaları keşfetmek için en az üç güne ihtiyacınız olacak.

6) AKYAKA/MUĞLA

Cam gibi berrak suyu ve kitesurf cenneti olmasıyla ön plana çıkan Akyaka’yı en sessiz haliyle görmek istiyorsanız, tatilinizi eylül ya da ekim ayına denk getirmelisiniz. Ayrıca Gökova Körfezi’nin tüm güzelliğini gözler önüne seriyor.

7) RİZE

Zümrüt yeşili Rize, sonbaharda da bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor. Şelaleleri, ormanları, heybetli dağları sizi ilk görüşte kendine hayran bırakacak. Ayder Yaylası’nın yanı sıra şehirdeki diğer yaylaları da gezilecek yerler listenize eklemelisiniz.

8)KAPADOKYA/NEVŞEHİR

Kapadokya,sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine büyülü manzaralar sunuyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan kent peri bacaları, kaya oyma kiliseleri, yer altı şehirleri ve balon turları ile keşfedilmesi gereken yerler arasında.

9) TRİLYE/BURSA

Mudanya’ya bağlı küçük sahil kasabası Trilye’de sizleri zeytinyağlılar, deniz mahsulleri mezeler ve mevsim balıkları eşliğinde huzur veren deniz sesi bekliyor. Tüm bunlara şahit olduktan sonra buraya tekrar gelmek isteyeceğinize eminiz.

10) TRABZON

Yemyeşil bir vaha! Sonbaharınızı yeşilin bin bir tonuyla renklendirmek isterseniz rotanızı Trabzon’a çevirmeniz yeterli olacaktır. Karadeniz’in doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri sizleri bekliyor.

Bonus

KAZ DAĞLARI/BALIKESİR

İĞNEADA/KIRKLARELİ

FARALYA/FETHİYE

HAYITBÜKÜ/DATÇA

KIZILCAHAMAM/ANKARA

HAZIRLAYAN: BEKİR SAÇAR



