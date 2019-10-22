1- Dr. Jart + - Ceramidin™ Cream

Cildimizin su kaybını engelleyip nemi hapseden bu ürün içeriğindeki 5 kompleks seramidle cilde güç veriyor, sıkılaştırıyor ve ince çizgileri gideriyor.

Fiyatı: 295 TL

2- Murad - Hydro-Dynamic Ultimate Moisture

İçinde bulunan hindistancevizi özleri ve hyalüronik asit sayesinde cildin ihtiyacı olan nemi karşılıyor. Sürüldüğü anda emilen hafif bir yapısı var.

Fiyatı: 1.115,01 TL

3- Clinique - Moisture Surge Intense Skin Fortifying Hydrator

Clinique markasının bu kremi jel yapılı, hafif ve kolay emiliyor.

Fiyatı: 135 TL.

4- The Body Shop - Oils of Life Revitalising Sleeping Cream

Çin'den kamelya, Şili'den kuşburnu ve Mısır'dan siyah kimyon yağlarıyla cildi besleyen bu gece kremi ertesi güne daha dinlenmiş, iyileşmiş ve güç toplamış, canlı bir ciltle uyanmak için birebir.

Fiyatı: 279 TL

5- Kiehl’s - Ultra Facial Deep Moisture Balm

Özellikle kuru ve çok kuru cilde sahipseniz, bu ürün favorilerinizden olmaya aday. Anktarktisin ve gliserinle cildin nem depolarını dolduran bu balm, ten üzerinde adeta eriyerek konforlu, yumuşak ve sakinleşmiş bir cilt sağlıyor.

Fiyatı: 355 TL