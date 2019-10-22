Sonbahar'da cildinizi şımartın: 5 yoğun nemlendirici önerisi
Yaz aylarında kullandığımız hafif nemlendiricilerimizi kaldırmanın zamanı geldi. Yaz tatilinde yararlı güneş ışınlarının yanında zararlı güneş ışınlarına da maruz kalan cildimizi kurtarmanın tam vakti! Hem serinleyen havalara uyum sağlamış olmak için hem de kışa hazırlanmak için 5 yoğun nemlendirici önerilerimiz şöyle...
1- Dr. Jart + - Ceramidin™ Cream
Cildimizin su kaybını engelleyip nemi hapseden bu ürün içeriğindeki 5 kompleks seramidle cilde güç veriyor, sıkılaştırıyor ve ince çizgileri gideriyor.
Fiyatı: 295 TL
2- Murad - Hydro-Dynamic Ultimate Moisture
İçinde bulunan hindistancevizi özleri ve hyalüronik asit sayesinde cildin ihtiyacı olan nemi karşılıyor. Sürüldüğü anda emilen hafif bir yapısı var.
Fiyatı: 1.115,01 TL
3- Clinique - Moisture Surge Intense Skin Fortifying Hydrator
Clinique markasının bu kremi jel yapılı, hafif ve kolay emiliyor.
Fiyatı: 135 TL.
4- The Body Shop - Oils of Life Revitalising Sleeping Cream
Çin'den kamelya, Şili'den kuşburnu ve Mısır'dan siyah kimyon yağlarıyla cildi besleyen bu gece kremi ertesi güne daha dinlenmiş, iyileşmiş ve güç toplamış, canlı bir ciltle uyanmak için birebir.
Fiyatı: 279 TL
5- Kiehl’s - Ultra Facial Deep Moisture Balm
Özellikle kuru ve çok kuru cilde sahipseniz, bu ürün favorilerinizden olmaya aday. Anktarktisin ve gliserinle cildin nem depolarını dolduran bu balm, ten üzerinde adeta eriyerek konforlu, yumuşak ve sakinleşmiş bir cilt sağlıyor.
Fiyatı: 355 TL