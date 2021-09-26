Pazar Postası Sonbaharı da eller havada geçireceğiz

Sonbaharı da eller havada geçireceğiz

Pazar Postası

Sonbaharı da eller havada geçireceğiz

Bir buçuk senedir evinde paslanan DJ’ler, bu yaz görevlerinin başına geçip plajlarda, barlarda ve gece kulüplerinde tatilcilere harika müzik ziyafetleri çekti. Türkiye’nin en ünlü DJ’leri yaz boyu çaldıkları en güzel, parçaları sizler için listeledi. Ayrıca 70 milyonun üzerinde şarkıyı ve 2,9 milyon podcast’i ücretsiz olarak keşfedebileceğiniz, dünyanın en popüler dijital müzik hizmet platformu Spotify, sizler için tatil beldelerinde en çok çalınan şarkıların verilerini paylaştı. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr

26 Eylül 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Dijital müzik platformu Spotify, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası, Fethiye ve Antalya gibi Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerinde en çok çalınan 10 şarkıyı seçti.

1. Evgeny Grinko – Valse

2. Gülşen - Dillere Düşeceğiz

3. Bedo ft. Patron - Ölebilirim  

4. Güneş ft. Uzi - Dua               

5. Yalın - Yaz Gülü      

6. Levent Güneş - Sen

7. Kenan Doğulu - Boğazımdan Geçmiyor 

8. Kaan Boşnak- Barbar 

9. Madrigal - Seni Dert Etmeler

10. Çakal – Lütfen

Aranjör-DJ / Ozan Doğulu  

Ozan Doğulu ft. Demet Akalın - Kulüp

Ozan Doğulu ft. Ebru Gündeş – Meyhaneci

Ozan Doğulu ft. Gülşen – Namus

Kenan Doğulu – Güzeller İçinden

Ozan Doğulu ft. Model – Dağılmak İstiyorum

Felguk - Army of Rock

Alok, Bhaskar&Jetlag Music - Bella Ciao

Fisher - Losing It

Tyga – Ayy Macerena

DJ Mert Levent

Alem-i Adastra - Kıskanç (Extended Mix)

Erbey ft. Dj Elize - Ta Uzak Yollardan

Nükhet Duru&Zeynep Bastık - Kazandım

Ferhat Göçer - Melankoli

Jack Savoretti - What More Can I Do? (Dim Zach Remix)

Silvano Del Gado - Tribal Train

Oliver Koletzki - Copal (Original Mix)

Mouma&Baso - Beirut Thawra

Offaiah - Soldier (Club Mix)

DJ Mert Hakan

Reynmen&Sefo - Bonita

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

Onur Betin&Mert Hakan ft. Mayza - Beni Sakla

Uzi - Krvn

Hande Yener – Sahte

Lil Nas X - MONTERO

Dua Lipa – Levitating Featuring DaBaby

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Shouse - Love Tonight

Sleepy Chows, Antomage&Bromage - Step By Step

DJ David Şaboy

Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum

Buray - Alaz Alaz

Sakiler - Dünyadan Uzak

Burcu Güneş - Yaramaz

Tuğba Yurt – Benim O

Monolink - Return To Oz (Artbat Remix)

Riton x Nightcrawles – Friday ft. Mufasa&Hypeman

SAINt JHN - Roses

The Blessed Madonna - Marea

Tiesto – The Business

DJ Uğurcan Kaya

Yuma – Smek (I-den by Mom Remix)

Oliver Koletzki – Tankwa Town

Toto La Momposina – La Mezcla Sotiris Ferfiris edit

Omeria – Liberta

ÜNAM – In The Jungle (Exotic Refreshment)

Stefan Obermaier – Keya ( PAAX Tulum Remix)

Jpattersson – Good Bye Monkey Island (Kermesse Remix)

PAAX Tulum Feat – Nelson Williams-Profundo (Extray Remix)

De Pikles – La Piragua (Rodrigo Gallardo Remix-Take)

DJ Hakan Kabil  

Cem Pilevneli - Gündüzüm Seninle

DJ Bey - Memleket Havası

Gökhan Türkmen – Heyecan

Gökçe Bahadır - Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)

Sezen Aksu - Canımsın Sen (Kivanch K. Remix)

Nima Loco - God’s Love

Sebastien Leger - Stevie

Hugel - Morenita

Polo&Pan – Tunnel ft. Channel Tres

SG Lewis&Rhye - Time

Purple Disco Machine - Dopamine

DJ Engin Yelkenci

Simge - Sevmek Yüzünden

Ajda Pekkan – Ah Ne Günler (Dim Zach Remix)

Sezen Aksu - Deli Gönlüm

Tarkan – Kış Güneşi

Justin Bieber ft. Daniel Caesar - PEACHES

Fred Again – Marea (We’ve Lost Dancing)

Elderbrook - NUMB (Joris Voorn Remix)

Kungs – Never Going Home

DJ Doğuş Çabakçor

Ayşe Hatun Önal - Katakulli (Doğuş Çabakçor Remix)

Yalın - Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix)

Uzi - Umurumda Değil

Ezhel - Bul Beni

Murda - Gece Gündüz ft. MERO (prod. Spanker)

Alok&Vintage Culture - Party On My Own (ft. Faulhaber)

GALA - Freed From Desire

Lil Nas X - Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus)

Billie Eilish - Bad Guy

DJ Can Hatipoğlu

Athena - Ben Böyleyim

Ozan Doğulu - Harika (ft. Ajda Pekkan & Kenan Doğulu)

Yeşim Salkım - Yeniden Başlasın (Can Hatipoglu Bootleg Mix)

İskender Paydaş ft. Teoman - Bu Aşk Fazla Sana

Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (Club Mix)

KÖNI - Sa Trinxa

Iman Hanzo - Canario (Mollono.Bass Remix)

Buika - La Falsa Moneda (Can Hatipoglu Bootleg Mix)

UR271 Dany Cohiba & Mijangos - Campanero

Notre Dame - Inception

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