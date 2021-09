Sonbaharı da eller havada geçireceğiz

Dijital müzik platformu Spotify, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası, Fethiye ve Antalya gibi Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerinde en çok çalınan 10 şarkıyı seçti.

1. Evgeny Grinko – Valse

2. Gülşen - Dillere Düşeceğiz

3. Bedo ft. Patron - Ölebilirim

4. Güneş ft. Uzi - Dua

5. Yalın - Yaz Gülü

6. Levent Güneş - Sen

7. Kenan Doğulu - Boğazımdan Geçmiyor

8. Kaan Boşnak- Barbar

9. Madrigal - Seni Dert Etmeler

10. Çakal – Lütfen

Aranjör-DJ / Ozan Doğulu

Ozan Doğulu ft. Demet Akalın - Kulüp

Ozan Doğulu ft. Ebru Gündeş – Meyhaneci

Ozan Doğulu ft. Gülşen – Namus

Kenan Doğulu – Güzeller İçinden

Ozan Doğulu ft. Model – Dağılmak İstiyorum

Felguk - Army of Rock

Alok, Bhaskar&Jetlag Music - Bella Ciao

Fisher - Losing It

Tyga – Ayy Macerena

DJ Mert Levent

Alem-i Adastra - Kıskanç (Extended Mix)

Erbey ft. Dj Elize - Ta Uzak Yollardan

Nükhet Duru&Zeynep Bastık - Kazandım

Ferhat Göçer - Melankoli

Jack Savoretti - What More Can I Do? (Dim Zach Remix)

Silvano Del Gado - Tribal Train

Oliver Koletzki - Copal (Original Mix)

Mouma&Baso - Beirut Thawra

Offaiah - Soldier (Club Mix)

DJ Mert Hakan

Reynmen&Sefo - Bonita

Derya Uluğ - Kanunlar Gibi

Onur Betin&Mert Hakan ft. Mayza - Beni Sakla

Uzi - Krvn

Hande Yener – Sahte

Lil Nas X - MONTERO

Dua Lipa – Levitating Featuring DaBaby

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Shouse - Love Tonight

Sleepy Chows, Antomage&Bromage - Step By Step

DJ David Şaboy

Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum

Buray - Alaz Alaz

Sakiler - Dünyadan Uzak

Burcu Güneş - Yaramaz

Tuğba Yurt – Benim O

Monolink - Return To Oz (Artbat Remix)

Riton x Nightcrawles – Friday ft. Mufasa&Hypeman

SAINt JHN - Roses

The Blessed Madonna - Marea

Tiesto – The Business

DJ Uğurcan Kaya

Yuma – Smek (I-den by Mom Remix)

Oliver Koletzki – Tankwa Town

Toto La Momposina – La Mezcla Sotiris Ferfiris edit

Omeria – Liberta

ÜNAM – In The Jungle (Exotic Refreshment)

Stefan Obermaier – Keya ( PAAX Tulum Remix)

Jpattersson – Good Bye Monkey Island (Kermesse Remix)

PAAX Tulum Feat – Nelson Williams-Profundo (Extray Remix)

De Pikles – La Piragua (Rodrigo Gallardo Remix-Take)

DJ Hakan Kabil

Cem Pilevneli - Gündüzüm Seninle

DJ Bey - Memleket Havası

Gökhan Türkmen – Heyecan

Gökçe Bahadır - Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)

Sezen Aksu - Canımsın Sen (Kivanch K. Remix)

Nima Loco - God’s Love

Sebastien Leger - Stevie

Hugel - Morenita

Polo&Pan – Tunnel ft. Channel Tres

SG Lewis&Rhye - Time

Purple Disco Machine - Dopamine

DJ Engin Yelkenci

Simge - Sevmek Yüzünden

Ajda Pekkan – Ah Ne Günler (Dim Zach Remix)

Sezen Aksu - Deli Gönlüm

Tarkan – Kış Güneşi

Justin Bieber ft. Daniel Caesar - PEACHES

Fred Again – Marea (We’ve Lost Dancing)

Elderbrook - NUMB (Joris Voorn Remix)

Kungs – Never Going Home

DJ Doğuş Çabakçor

Ayşe Hatun Önal - Katakulli (Doğuş Çabakçor Remix)

Yalın - Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix)

Uzi - Umurumda Değil

Ezhel - Bul Beni

Murda - Gece Gündüz ft. MERO (prod. Spanker)

Alok&Vintage Culture - Party On My Own (ft. Faulhaber)

GALA - Freed From Desire

Lil Nas X - Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus)

Billie Eilish - Bad Guy

DJ Can Hatipoğlu

Athena - Ben Böyleyim

Ozan Doğulu - Harika (ft. Ajda Pekkan & Kenan Doğulu)

Yeşim Salkım - Yeniden Başlasın (Can Hatipoglu Bootleg Mix)

İskender Paydaş ft. Teoman - Bu Aşk Fazla Sana

Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (Club Mix)

KÖNI - Sa Trinxa

Iman Hanzo - Canario (Mollono.Bass Remix)

Buika - La Falsa Moneda (Can Hatipoglu Bootleg Mix)

UR271 Dany Cohiba & Mijangos - Campanero

Notre Dame - Inception