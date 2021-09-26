Sonbaharı da eller havada geçireceğiz
Bir buçuk senedir evinde paslanan DJ’ler, bu yaz görevlerinin başına geçip plajlarda, barlarda ve gece kulüplerinde tatilcilere harika müzik ziyafetleri çekti. Türkiye’nin en ünlü DJ’leri yaz boyu çaldıkları en güzel, parçaları sizler için listeledi. Ayrıca 70 milyonun üzerinde şarkıyı ve 2,9 milyon podcast’i ücretsiz olarak keşfedebileceğiniz, dünyanın en popüler dijital müzik hizmet platformu Spotify, sizler için tatil beldelerinde en çok çalınan şarkıların verilerini paylaştı. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
26 Eylül 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Dijital müzik platformu Spotify, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası, Fethiye ve Antalya gibi Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerinde en çok çalınan 10 şarkıyı seçti.
1. Evgeny Grinko – Valse
2. Gülşen - Dillere Düşeceğiz
3. Bedo ft. Patron - Ölebilirim
4. Güneş ft. Uzi - Dua
5. Yalın - Yaz Gülü
6. Levent Güneş - Sen
7. Kenan Doğulu - Boğazımdan Geçmiyor
8. Kaan Boşnak- Barbar
9. Madrigal - Seni Dert Etmeler
10. Çakal – Lütfen
Aranjör-DJ / Ozan Doğulu
Ozan Doğulu ft. Demet Akalın - Kulüp
Ozan Doğulu ft. Ebru Gündeş – Meyhaneci
Ozan Doğulu ft. Gülşen – Namus
Kenan Doğulu – Güzeller İçinden
Ozan Doğulu ft. Model – Dağılmak İstiyorum
Felguk - Army of Rock
Alok, Bhaskar&Jetlag Music - Bella Ciao
Fisher - Losing It
Tyga – Ayy Macerena
DJ Mert Levent
Alem-i Adastra - Kıskanç (Extended Mix)
Erbey ft. Dj Elize - Ta Uzak Yollardan
Nükhet Duru&Zeynep Bastık - Kazandım
Ferhat Göçer - Melankoli
Jack Savoretti - What More Can I Do? (Dim Zach Remix)
Silvano Del Gado - Tribal Train
Oliver Koletzki - Copal (Original Mix)
Mouma&Baso - Beirut Thawra
Offaiah - Soldier (Club Mix)
DJ Mert Hakan
Reynmen&Sefo - Bonita
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
Onur Betin&Mert Hakan ft. Mayza - Beni Sakla
Uzi - Krvn
Hande Yener – Sahte
Lil Nas X - MONTERO
Dua Lipa – Levitating Featuring DaBaby
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean
Shouse - Love Tonight
Sleepy Chows, Antomage&Bromage - Step By Step
DJ David Şaboy
Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum
Buray - Alaz Alaz
Sakiler - Dünyadan Uzak
Burcu Güneş - Yaramaz
Tuğba Yurt – Benim O
Monolink - Return To Oz (Artbat Remix)
Riton x Nightcrawles – Friday ft. Mufasa&Hypeman
SAINt JHN - Roses
The Blessed Madonna - Marea
Tiesto – The Business
DJ Uğurcan Kaya
Yuma – Smek (I-den by Mom Remix)
Oliver Koletzki – Tankwa Town
Toto La Momposina – La Mezcla Sotiris Ferfiris edit
Omeria – Liberta
ÜNAM – In The Jungle (Exotic Refreshment)
Stefan Obermaier – Keya ( PAAX Tulum Remix)
Jpattersson – Good Bye Monkey Island (Kermesse Remix)
PAAX Tulum Feat – Nelson Williams-Profundo (Extray Remix)
De Pikles – La Piragua (Rodrigo Gallardo Remix-Take)
DJ Hakan Kabil
Cem Pilevneli - Gündüzüm Seninle
DJ Bey - Memleket Havası
Gökhan Türkmen – Heyecan
Gökçe Bahadır - Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)
Sezen Aksu - Canımsın Sen (Kivanch K. Remix)
Nima Loco - God’s Love
Sebastien Leger - Stevie
Hugel - Morenita
Polo&Pan – Tunnel ft. Channel Tres
SG Lewis&Rhye - Time
Purple Disco Machine - Dopamine
DJ Engin Yelkenci
Simge - Sevmek Yüzünden
Ajda Pekkan – Ah Ne Günler (Dim Zach Remix)
Sezen Aksu - Deli Gönlüm
Tarkan – Kış Güneşi
Justin Bieber ft. Daniel Caesar - PEACHES
Fred Again – Marea (We’ve Lost Dancing)
Elderbrook - NUMB (Joris Voorn Remix)
Kungs – Never Going Home
DJ Doğuş Çabakçor
Ayşe Hatun Önal - Katakulli (Doğuş Çabakçor Remix)
Yalın - Halbuki (Doğuş Çabakçor Remix)
Uzi - Umurumda Değil
Ezhel - Bul Beni
Murda - Gece Gündüz ft. MERO (prod. Spanker)
Alok&Vintage Culture - Party On My Own (ft. Faulhaber)
GALA - Freed From Desire
Lil Nas X - Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus)
Billie Eilish - Bad Guy
DJ Can Hatipoğlu
Athena - Ben Böyleyim
Ozan Doğulu - Harika (ft. Ajda Pekkan & Kenan Doğulu)
Yeşim Salkım - Yeniden Başlasın (Can Hatipoglu Bootleg Mix)
İskender Paydaş ft. Teoman - Bu Aşk Fazla Sana
Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (Club Mix)
KÖNI - Sa Trinxa
Iman Hanzo - Canario (Mollono.Bass Remix)
Buika - La Falsa Moneda (Can Hatipoglu Bootleg Mix)
UR271 Dany Cohiba & Mijangos - Campanero
Notre Dame - Inception