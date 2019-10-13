Sonbaharın 5 vazgeçilmez şarkısı

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Sonbahar demek hüzün demek, vefasız aşklar ve karamsarlık demek. Ama bazı şarkılar var ki, dinlediğimizde bizi 'vay be daha neler varmış' diye düşündürüyor.

Hele bazı şarkılar var ki, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala ilk çıktığı zamanki duyguları bize tekrar tekrar yaşatıyor. Sonbahar denilince akla hemen o şarkılar geliyor.

Sanki tüm dünyanın yükünü omuzlarına almış gibi bizi kucaklayan sonbahar şarkılarını derledik...

1-Candan Erçetin- Onlar yanlış biliyor

Candan Erçetin'in 1997 yılında çıkardığı Çapkın albümünde yer alan Onlar Yanlış Biliyor parçası, kasvetli atmosferi ile sonbahar insanlarını hemen içine çekti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem klibi hem de şarkı sözleriyle akıllardan çıkmayan bu şarkı, adeta sonbaharın sembolü.

2-Teoman-İstanbul'da sonbahar

Adı üstüne; İstanbul'da Sonbahar! Teoman'ın 2001 yılında hayranlarıyla buluşturduğu Gönülçelen albümünde büyük bir çıkış yakalayan İstanbul'da Sonbahar parçası, tüm müzikseverlerin yüreğine dokundu. Asla modası geçmeyen bu parça, hala dinleyenleri Teoman'ın 'hüzün krallığına' transit bir yolculuğa çıkarıyor.

3-Demet Sağıroğlu- Arnavut Kaldırımı

Solmuş yapraklar, pastel tonlar, romantik bir adam... Karşınızda; Demet Sağıroğlu! 1994 yılında yayınlanan Kınalı Bebek albümündeki Arnavut Kaldırımı isimli bu parça, 90'lar Türkçe müziğine damgasını vurdu. Çocuktan yaşlısına kadar hala belirli bir dinleyen kitlesine sahip olan Arnavut Kaldırımı, dertli gönüllerin sultanı oldu.

4-Halil Sezai- Sonbahar

Halil Sezai'nin Türk halkını 'isyan' ettiren albümü Seni Beklerken'de yer alan Sonbahar şarkısı, siyah beyaz klibiyle dinleyenlerin yüreklerini dağladı. Halil Sezai, son zamanlarda köşesine çekilmiş olsa da, 2011'de yayınlanan bu parça hala istikrarlı bir dinleyici kitlesine sahip.

5-Bülent Ortaçgil- Eylül Akşamı

Sonbahar Bülent Ortaçgil'siz olur mu? 'Hiçbir neden yokken, ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur...' diye şarkıya başlayıp hafif hareketli hafif durgun bir tonla harmanlanan usta Bülent Ortaçgil'in bu şarkısı, 1998'den beri müzik listemizde baş köşede.

Peki sizin favori sonbahar parçanız hangisi?



